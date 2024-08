Pensja większa nawet o 2 tys. zł. Warto mieć ten wpis w swoim CV

Rynek pracy w Polsce przeżywa obecnie okres dynamicznych zmian. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w lipcu 2024 roku osiągnęła rekordowo niski poziom 5 proc., co nie było notowane od 34 lat. W takiej sytuacji pracodawcy coraz częściej muszą konkurować o najlepszych pracowników, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Według "Raportu trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy" opublikowanego przez ManpowerGroup, znajomość dodatkowych języków obcych staje się coraz bardziej pożądana przez pracodawców. O ile biegłość w języku angielskim jest już często standardem, szczególnie na stanowiskach księgowych i finansowych, to władanie drugim językiem obcym może otworzyć drzwi do znacznie wyższych zarobków.

Największe bonusy finansowe przyznawane są osobom znającym język niderlandzki lub języki skandynawskie. Przy założeniu, że kandydat posiada już komunikatywną znajomość języka angielskiego, dodatkowa umiejętność posługiwania się tymi językami może zwiększyć wynagrodzenie nawet o 1000-2000 zł brutto miesięcznie . To znacząca różnica, która w skali roku może przełożyć się na kilkanaście tysięcy złotych dodatkowego dochodu.

Choć języki niderlandzki i skandynawskie wiodą prym pod względem wysokości dodatków, inne języki obce również są cenione na rynku pracy. Znajomość niemieckiego lub francuskiego może przynieść dodatek od 1000 do 1800 zł brutto miesięcznie, podczas gdy władanie włoskim lub hiszpańskim przekłada się na wzrost wynagrodzenia o 800 do 1200 zł brutto. Nie można też zapominać o językach naszych sąsiadów - słowackim, węgierskim czy czeskim, których znajomość jest nagradzana kwotą od 800 do 1500 zł brutto miesięcznie.