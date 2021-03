Piaseczny jest w szpitalu. Korwin Piotrowska oburzona skandalicznym wpisem Kołakowskiej

50-letni wokalista z trudem nagrał filmik, w którym mówił o tym, jakie spustoszenie w jego organizmie spowodował COVID-19. Wiary w to nie dała Viola Kołakowska zaprzeczająca istnieniu pandemii. Na ziemię – słusznie – sprowadziła ją Karolina Korwin Piotrowska.

Polska mierzy się z 3. falą koronawirusa. 17 marca liczba zakażonych ponownie przekroczyła 25 tys. od soboty wszystkich nas czeka dwutygodniowy lockdown. O tym, że to nie są żarty, wszystkich niedowiarków powinno przekonać szpitalne nagranie Andrzeja Piasecznego. 50-latek walczy z COVID-em wspomagany tlenem. W wideo przyznał, że sądził, iż lekko przejdzie chorobę. Po 10 dniach trafił jednak pod opiekę lekarzy. Prosił też, by przestrzegać obostrzeń.

Viola Kołakowska obraża Andrzeja Piasecznego

Ciężko patrzeć na wokalistę w takim stanie. To poruszający obraz, który naprawdę daje do myślenia. Ale według Violi Kołakowskiej, która od miesięcy podważa fakt, że COVID-19 zabija, Piasek… kłamie. "Kiepski aktor z ciebie. Andrzej, naprawdę zły… Co to jest za obrzydliwa propaganda. Do czego jeszcze się posuną? Co za to dostałeś?" – skomentowała aktorka i partnerka Tomasza Karolaka.

Słowa Kołakowskiej oburzyły Karolinę Korwin Piotrowską. "Tymczasem w równoległym świecie 'wybitna aktorka' od antyprykatora poucza ledwo łapiącego powietrze w szpitalu, pod tlenem, poważnie chorego Andrzeja" – zaczyna swój wpis dziennikarka. "Od dawna nie tykam celebryckiej patologii, ale miałam i mam na COVID chorych przyjaciół, znam ten oddech, słyszałam, gdy rozmawialiśmy na Skype ten kaszel, ten straszny świst w płucach, mam chore serce i wiem, co to niska saturacja, wiem, co to znaczy dusić się..." – pisze.

Korwin Piotrowska dodaje, że zna i lubi Piasecznego, dlatego nie rozumie, jak Kołakowska mogła coś takiego napisać. "Zastanawiam się teraz, kim trzeba być, by to robić, robić publicznie, obrażać kogoś w taki straszny, obrzydliwy i haniebny sposób, co trzeba mieć w głowie, by to robić. Przykre to. Andrzej, trzymaj się, pogadamy jeszcze o filmach" – czytamy w jej instagramowym wpisie.

Wśród komentujących znalazła się Julia Piątek – lekarka, która jeździ karetką i z której zdaniem liczy się masa internautów. Znana jako Emergency Queen wpis aktorki skwitowała tak: "Co za to dostał? COVID! Nie życzę nikomu".

