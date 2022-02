Tak trenuje Katarzyna Cichopek. "Widać efekty, figura boska"

Sekret figury Katarzyny Cichopek. To nie tylko treningi

Cichopek wielokrotnie była pytana o to, w jaki sposób udaje jej się utrzymać linię. Aktorka przyznała, że trenuje to, co lubi i nie katuje się żadnymi drakońskimi dietami. Stawia jednak na zdrowe produkty i stara się jeść posiłki co trzy godziny. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa zarówno na figurę, jak i samopoczucie Katarzyny, jest wypijanie dużych ilości wody.