Pozbyła się 55 kilogramów. "Będę pierwszą, która przyzna, że ​​trochę się bałam"

Jessica Dromgool ma 28 lat. Jeszcze niedawno ważyła 110 kilogramów. Dziś jej waga wskazuje o 55 kilogramów mniej. Kobieta postanowiła wziąć się za siebie i zdecydowała, że przejdzie operację zmniejszenia żołądka. Po tym fakcie jej życie uległo zmianie - wciąż musiała walczyć o to, by nadprogramowe kilogramy nie wracały. W myślach wciąż miała wiele wątpliwości, które sprawiały, że nie zawsze czuła się pewnie. Dziś kocha siebie i swoje ciało. Nie ma problemu, by otwarcie opowiedzieć o tym, co przeszła.