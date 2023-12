Piękne imię wymiera. Nosi je tylko jedna Polka

Staropolszczyzna ze współczesnością

Skąd wywodzi się imię Nelosława? To fantazja rodziców, którzy najprawdopodobniej chcieli połączyć staropolską tradycję z nowoczesnością. Pierwszy jego człon może pochodzić od imienia Nel nadawanego w XX wieku dość często w Polsce lub być skrótem od imienia Kornelia. Z kolei druga część to nawiązanie do staropolszczyzny.