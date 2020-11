Pierogi z dynią. Jak przygotować smakołyk w dwóch odsłonach na słodko i słono?

Pierogi z dynią – przygotowanie ciasta

Przesiej mąkę i dodaj sól oraz jajko. Podgrzej mleko z masłem, po czym powoli dodawaj do mąki. Rozrabiaj ciasto aż ciasto będzie jednolite. Odstaw na pół godziny pod przykryciem. Następnie podziel ciasto na dwie porcje i rozwałkuj na dwa placki.

Pierogi z dynią – wariant słodki

Obierz dynię i pokrój ją w kostkę. W garnku zagotuj wodę z cukrem i goździkami. Do gorącej mieszanki dodaj kostki dyni, które należy obgotować do zmiękczenia. Następnie odcedź i przejdź do wykrawania placków na pierogi. Na środek każdego placka nakładaj po jednej lub dwóch kostkach dyni. Pierogi wrzucaj na lekko osolony wrzątek i czekaj aż wypłyną – dopiero wtedy gotuj je przez około 5 minut. Podawaj pierogi z dynią obsypane cukrem z cynamonem.