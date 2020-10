Pierwsza w Polsce fundacja dla kobiet w mundurach. Założycielki #SayStop sprzeciwiają się mobbingowi

"Jesteśmy byłymi żołnierkami i policjantkami. Chcemy jeszcze raz zawalczyć w słusznej i ważnej sprawie, tym razem o kobiety i ich pozycję w służbach mundurowych. To pierwsza taka fundacja w Polsce. Jesteśmy silne, zdeterminowane i przygotowane, ponieważ same stoczyłyśmy nierówną walkę z systemem. Doświadczyłyśmy jako żołnierze-kobiety niewłaściwych zachowań ze strony przełożonych i nie otrzymałyśmy żadnej systemowej pomocy" – czytamy na fanpagu strony fundacji #SayStop.

Pierwsza w Polsce fundacja dla kobiet w mundurach

Wierzą, że utworzenie takiej organizacji spowoduje, że dojdzie do zmian procedur i przepisów a ponadto odejdzie się od stereotypowego myślenia na temat roli i pozycji kobiet w społeczeństwie funkcjonujących w tym społeczeństwie. "Bądźmy razem, bo Tej wojny nie wygramy same! Jeśli potrzebujesz pomocy - zgłoś się do nas. Bezpieczny formularz znajdziesz na stronie internetowej" – zakończyły wpis.