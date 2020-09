Syndrom sztokholmski. Na czym polega to zjawisko? Poznaj możliwe przyczyny i objawy

Syndrom sztokholmski – na czym dokładnie polega?

Syndrom sztokholmski to określenie mechanizmu przetrwania na linii kat-ofiara. Polega na tym, że ofiara zaczyna mieć pozytywne uczucia do swojego oprawcy. Termin jest oczywiście psychologiczny, ponieważ samo zjawisko może ujawnić się w różnych sytuacjach. Często w przypadku zespołu stresu pourazowego, porwania, wykorzystania seksualnego, przemocy domowej, traumy, przetrzymywania czy w toksycznych relacjach. Okazuje się, że po pewnym czasie stosowania przemocy pomiędzy katem a ofiarą wytwarza się specyficzna więź, a to z kolei prowadzi do usprawiedliwiania kata.