Pierwszy ślub LGBT w Świdnicy. Marlena i Angelika powiedziały sobie "tak"

Niech żyje miłość! Marlena i Angelika powiedziały sobie "tak" na przepięknej ceremonii, która prawnie jest zbliżona swoim statusem do ślubu cywilnego. Nie zabrakło białych sukni, obrączek, łez szczęścia i wesela do białego rana. To pierwszy ślub LGBT, który miał miejsce w Świdnicy w woj. dolnośląskim.