Pies drapie legowisko przed snem? Chce ci przekazać ważną rzecz

Okazuje się, że to zachowanie związane jest z ich ewolucją. Przodkowie dzisiejszych psów, kręcili się przed położeniem do spania. W ten sposób czworonogi mogą ułożyć swoje posłanie tak, aby to było dla nich, jak najbardziej komfortowe. Dodatkowo w ten sposób psy zapewniają sobie odpowiednią temperaturę legowiska.