Pijesz wody smakowe? Lepiej to przeczytaj

Woda smakowa to dobra opcja? Tylko pozornie

Cytrynowa, truskawkowa, malinowa czy nawet brzoskwiniowa lub miętowa woda dostępne są w niemal każdym sklepie. Wybór smaków jest ogromny, a zachęcać do kupna może nas przeświadczenie, że jest to zdrowy wybór. Nie zawsze. Często tego typu napoje są słodzone... i to obficie! W 100 ml może znaleźć się ok. 4,6 g cukru, czyli odpowiednik jednej łyżeczki. 250 ml napoju dostarcza 11,4 g cukru, czyli trochę ponad dwie łyżeczki. Gdybyśmy w ciągu dnia wypili trzy litry takiego napoju, dostarczylibyśmy sobie ponad 700 kcal, czyli tyle ile ma ponad dwa kilogramów truskawek lub arbuza!