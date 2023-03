Pijesz za mało wody? Prawdę ujawni prosty test

Wystarczy, że z pomocą palca wskazującego i kciuka złapiemy skórę znajdującą się na wierzchniej części dłoni i przytrzymamy "uszczypnięcie" przez kilka sekund. Po tym, jak rozluźnimy uścisk, obserwujmy to miejsce na dłoni. Jeżeli skóra od razu wróci do stanu sprzed uszczypnięcia - jesteśmy odpowiednio nawodnieni. Jeśli zaś ślad utrzyma się przez kilka sekund, to znak, by się nawodnić.