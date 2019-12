Piotr Rubik zabrał rodzinę do Australii. Padło niewygodne pytanie o córki

Piotr Rubik jest dumnym tatą dwóch córek: 10-letniej Helenki i 6-letniej Alicji. Muzyk często dzieli się wspólnymi zdjęciami. Tym razem pochwalił się fotografią z lotu do Sydney. Jeden z fanów dociekał, jak to możliwe, że dzieci Rubika mają już wolne w szkole.

Piotr Rubik – dzieci

Padło pytanie, co takiego się stało, że Helena i Alicja nie są w szkole, zwłaszcza, że do przerwy świątecznej zostało jeszcze kilka dni. "A wasze córki do szkoły nie chodzą?" – czytamy pod postem. Rubik pośpieszył z odpowiedzią wyraźnie zdziwionemu internaucie. Uspokoił go, pisząc, że dziewczynki już rozpoczęły ferie.