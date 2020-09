Rozmiary spodni. Jak prawidłowo odczytać metkę na ubraniu dla idealnego dopasowania?

Rozmiary spodni często są sobie nierówne. Głównie dlatego, że powszechnym błędem jest przekładanie rozmiaru materiałowych spodni na rozmiar jeansów. Jak się okazuje, choć w jednym i w drugim przypadku chodzi dokładnie o ten sam rodzaj ubrania, to jednak rządzą się one innymi prawami w kwestii wymiarów. Jeśli wciąż nie znasz niektórych oznaczeń, sprawdź, jak poszukać idealnego rozmiaru spodni.

Poszukiwanie dopasowanego rozmiaru spodni wcale nie musi być trudne. Wystarczy zapamiętać sposób, w który najlepiej odczytać informacje umieszczone przy konkretnych spodniach. Pamiętaj, że pomocna może być także tabelka umieszczana na stronie marki, z której chcesz kupić dany model spodni. Rozmiar spodni w końcu przestanie sprawiać problem.

Rozmiary spodni – jak odczytać damską rozmiarówkę?

Szukając rozmiaru spodni przede wszystkim bierze się pod uwagę obwód bioder i talii. Dzięki temu z łatwością dopasujesz do siebie idealny wariant. Damskie rozmiary spodni zaczynają się od 32 i kończą na 46, z kolei jeansy podawane są w rozmiarach od 24 do 35. Idąc na poszukiwania dobranych spodni, nie zapomnij wcześniej o zmierzeniu się w pasie i biodrach – dzięki temu ułatwisz zadanie. Niestety często się zdarza, że rozmiar spodni nie odnosi się w ogóle do stanu faktycznego. Częsty problem mają kobiety o figurze gruszki czy klepsydry, bo ciężko im dobrać idealny rozmiar. W takim przypadku najlepiej wziąć pod uwagę nogawki spodni – talię w każdej chwili można zwęzić.

Rozmiary spodni – jak zrozumieć męską rozmiarówkę?

Jeśli chodzi o męskie rozmiary spodni to odpowiadają wartościom od 42 do 58, a przy jeansach od 28 do 42/44. W pierwszej kolejności mężczyźni powinni szukać spodni, które nie są zbyt luźne w pasie. Częstym błędem jest kupowanie zbyt dużego rozmiaru, ponieważ niektórzy wychodzą z błędnego przekonania, że tak będzie lepiej i wygodniej. Niestety w przypadku rozmiaru spodni kwestia ta bywa problematyczna, bo materiał może po pewnym czasie się rozciągnąć. Zmierzenie się w pasie to pierwszy krok do sukcesu, w końcu dzięki temu można dopasować ubranie w zależności od tabelki umieszczonej na stronie marki.

Rozmiary spodni – co oznaczają symbole W i L?

Pewnie czasami zastanawiasz się, dlaczego przy podanym rozmiarze spodni na metce widnieją oznaczenia W i L. To skróty z języka angielskiego oznaczające szerokość (width) oraz długość (length) podane w calach. Przekładając to na polskie realia 1 cal oznacza 2,5 cm. Dlatego też, jeśli masz w rękach spodnie w rozmiarze L36 i W26 to oznacza to, że ich długość wynosi około 90 cm, a obwód w pasie 65 cm. Oczywiście wszystkie wartości podawane są orientacyjnie, bo zawsze rozmiar spodni najlepiej dobierać zgodnie ze zmierzonym obwodem. Pamiętaj, że w każdym sklepie rozmiarówka może się nieznacznie różnić.

Jak dbać o jeansy?