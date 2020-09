Płyty indukcyjne 2.0 – wielozadaniowe jak Ty!

Amica wprowadza na rynek płyty indukcyjne 2.0, które pomagają zaoszczędzić czas, zmniejszają zużycie prądu i pasują do każdego typu blatów. Ten innowacyjny sprzęt zaskoczy miłośników gotowania swoją wielozadaniowością.

Więcej czasu dla siebie

Dynamiczny tryb życia, który narzuca nam szybko rozwijająca się rzeczywistość, wymaga od nas wielozadaniowości. Praca, dom, rodzina, sport, hobby, życie towarzyskie i nadmiar obowiązków… Na gotowanie często po prostu nie wystarcza czasu. Oczekujemy, że producenci urządzeń elektrycznych dostarczą nam rozwiązań, które pomogą zaoszczędzić cenne godziny, ale nie pozwolą na to, żeby posiłki straciły na jakości. Amica postanowiła sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, tworząc wielofunkcyjne płyty indukcyjne 2.0.

Nowoczesne funkcje sprawiają, że płyta jest niezwykle użyteczna i ułatwia codzienne gotowanie. Zaoszczędzenie czasu umożliwia PowerBooster – opcja, która zwiększa moc grzania. Dzięki temu prawie pół litra wody zagotujemy zaledwie w 60 sekund. Potrawy będą nie tylko przygotowane szybciej, ale także w zdrowszy sposób. Warto pamiętać, że krótszy czas gotowania lub smażenia zmniejsza poziom utraty cennych składników odżywczych.

Obfite posiłki dla wielu osób

Problemu nie będzie stanowiło już przygotowanie obiadu w dużym garnku. Prawdopodobnie każdy z nas choć raz zirytował się zbyt małą powierzchnią palnika, nieadekwatną do wielkości naczynia, w którym chcemy podgrzać jedzenie. Funkcja AutoBridge pozwala na postawienie dużych naczyń na dwóch płytach jednocześnie. Sfera grzania intuicyjnie dostosowuje się do ich rozmiaru. Od teraz gotowanie w dużych naczyniach to wygoda i przyjemność.

Większe możliwości zapewnia też FlexiSpace – opcja, dzięki której można w pełni wykorzystać powierzchnię płyty grzewczej. Wszystko za sprawą jej kształtu. W przeciwieństwie do klasycznych, powierzchnie palnika nie są okrągłe, ale kwadratowe. Rozmiar i kształt garnka nie mają więc już znaczenia! Nie trzeba obawiać się, że danie na kwadratowej patelni grillowej będzie nierównomiernie dosmażone. Teraz eksperymenty kulinarne to sama przyjemność.

Energooszczędnie, ekologicznie i… uniwersalnie

Płyta indukcyjna 2.0 pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale także energię. W porównaniu do płyty ceramicznej zużycie prądu spada aż o 40%. Oznacza to niższe rachunki, a co za tym idzie – mniejsze wydatki. To rozwiązanie jest też dużo bardziej ekologiczne!

Koniec z kłopotami z dopasowaniem płyty indukcyjnej do grubości blatu oraz designu kuchni. Płyta marki Amica jest uniwersalna i pasuje do wszystkich typów zabudowy. Można zamontować ją w każdym blacie, niezależnie od tego, z jakiego materiału został wykonany. Przeszkody nie stanowi także grubość: urządzenie pasuje zarówno do 12 mm blatu, pod którym znajduje się szuflada, jak i 28 mm blatu nad piekarnikiem Amica.