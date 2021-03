Pływanie na krześle, historia sportu albo linki, których nikt nie otwiera. Tak wygląda WF w wersji zdalnej

Nieefektywne ćwiczenia

- Moja córka przytyła przez ostatni rok 15 kilogramów. Przed pandemią uwielbiała wszystkie aktywności fizyczne i wiele razy była wytypowana do startu w zawodach sportowych. Teraz bolą ją nogi po przebiegnięciu z samochodu do domu – mówi nam Karolina, matka czwartoklasistki z województwa łódzkiego.

- Niektórzy nauczyciele wychowania fizycznego ograniczają swoje lekcje tylko do części teoretycznej. Wolą mówić o historii igrzysk olimpijskich niż prosić dzieci, żeby ćwiczyły przed kamerką, bo to jest naprawdę duże ryzyko. Uczeń w każdej chwili może uderzyć się np. o kant stołu czy pośliznąć na podłodze nieprzystosowanej do treningu – wyjaśnia.

Karolina, mama Mai, przyznaje, że córka nie ma w sobie żadnych motywacji do ćwiczeń. - Jest bardzo wstydliwa. Ma problem, żeby odezwać się przed kamerką, a co dopiero pokazać, jak ćwiczy. Namówienie jej do podsyłanych treningów bez nagrywania też jest trudne, bo często cały dzień chodzi przygnębiona i nawet nie ma siły przebrać się z piżamy. Jedyne co pozostaje to organizowanie dla całej naszej rodziny rozrywek wymagających wysiłku fizycznego, np. gry ruchowe na xBoxie – opowiada.