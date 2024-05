Po przegranej PiS‑u zniknęła z TVP. Pokazała, co robi teraz

Z TVP związana była przez niemal ćwierć dekady . Do telewizji publicznej trafiła w 1999 roku, wcześniej pracując m.in. w Radiu Kolor, wygrywając casting na prezenterkę "Panoramy". Później pojawiała się na antenie TVP Info, w takich programach jak "Dziennik Info" czy "Wstaje dzień".

"Telewizja Polska zakończyła współpracę z Panią Martą Kielczyk na mocy porozumienia stron" - poinformowano w marcu 2024 roku. Wciąż nie wiadomo, czym zajmie się po odejściu . Póki co prezenterka poświęca się swoim pasjom, a jedną z nich jest śpiewanie.

Dla wiernych widzów dawnej telewizji publicznej śpiewająca Kielczyk nie powinna być zaskoczeniem. Prezenterka już 3 lata temu wystąpiła na scenie programu "Jaka to melodia?" , gdzie wykonała piosenkę "Bombonierka". Zaśpiewała również w bożonarodzeniowym klipie promującym TVP.

Niektórzy zastanawiają się, czy twarz nieistniejących już "Wiadomości" planuje rozpoczęcie kariery muzycznej na szerszą skalę. Po odejściu z Telewizji Publicznej pojawiały się głosy, że może być jej trudno wrócić do mediów .

- To dla mnie niezwykle przykre, ponieważ Marta to osoba o wielkim potencjale, który został zmarnowany w służbie propagandy jednej partii . A w tym zawodzie twarz ma się jedną - ocenił Jarosław Kulczycki, kolega po fachu, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

