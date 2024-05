Przez rok była twarzą "Wiadomości". Odeszła za "porozumieniem"

Telewizja Polska, jak i wieczorny program "Wiadomości" wywoływały w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości ogromne emocje. Część widzów zdecydowanie ich unikała. Inni natomiast z chęcią oglądali wydania prowadzone przez Danutę Holecką, Edytę Lewandowską, Michała Adamczyka czy Martę Kielczyk, która gościła w "Wiadomościach" zaledwie przez rok. Mimo to, jej obecność w programie mocno poruszyła znajomych.

Marta Kielczyk zadebiutowała jako dziennikarka w 1993 roku w Radiu Kolor. Następnie związała się z Telewizją Polską, prowadząc m.in. "Panoramę". Przez wiele lat zdobywała sympatię widzów, pojawiając się zarówno w TVP1, TVP2, jak i TVP Info. Niektórych zdziwiło jednak, że zgodziła się poprowadzić wieczorne wydanie "Wiadomości" w czasach rządów PiS. Powodem było to, że wcześniej deklarowała inne poglądy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!