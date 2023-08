Po rocznym odwyku chciał wrócić do domu. Oto co mu powiedziała

Problem pojawił się po dołączeniu do zespołu

Paweł Krawczyk przyznał, że nie należał do osób, które piły od najmłodszych lat. Dopiero kiedy dołączył do zespołu Hey, zaskoczył się atmosferą, jaka panuje wśród artystów. Przed występami lub zaraz po zakończonym koncercie, muzycy sięgali po alkohol, a to wpłynęło na postawę Pawła, który przez 10 lat należał do popularnej grupy.