Po rozstaniu zaprosiła go do łóżka. Szybko pożałowała

Gaslighting to szkodliwa manipulacja

Magdalena Piotrowska, podkreśla, że gaslighting to niezwykle szkodliwa forma manipulacji. Stosowany przez długi czas, zwłaszcza w bliskich relacjach partnerskich, powoduje u ofiary utratę poczucia własnej wartości, zaufania do własnych osądów, a często również dezorientację w sprawie tego, co czuje i co wie o świecie. W efekcie, osoba tolerująca gaslighting niejako sama skazuje się na bycie podporządkowaną przemocowemu partnerowi.