Po rozwodzie poważnie zachorowała. Mało kto wie, czyją była żoną

Emigrowała do Francji

Konieczna zdecydowała się na kolejne studia. Wyjechała do Paryża i rozpoczęła studia antropologiczne na Sorbonie. Dodatkowo podjęła się pracy w malutkiej restauracji, a także pomagała w galerii obrazów. Będąc za granicą, otrzymała angaż do sztuki teatralnej "W poszukiwaniu straconego czasu". Wcześniej w Teatrze Dramatycznym występowała gościnnie, jednak propozycja nowej roli spowodowała, że wróciła do Polski.