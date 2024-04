Pochodzisz ze szlachty czy z chłopstwa? Łatwo to sprawdzisz

Polskie nazwiska brzmią pięknie, a ich etymologia może w wielu przypadkach zaskakiwać. Nic dziwnego, że interesują się nimi historycy, językoznawcy czy socjologowie, a również i my sami. Jeśli ciekawi nas przeszłość rodziny, rodowe nazwisko to dobry punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Istnieje dość powszechne przekonanie, że już sama końcówka może rzucić pewne światło na jego pochodzenie. W ten sposób dowiemy się np., z jakiej grupy społecznej wywodzili się nasi przodkowie.