Pochował partnera po 12 latach. "Łudziłem się, że pobierzemy się w Polsce"

"Łudziłem się, że pobierzemy się w Polsce"

Pizza Paweł opublikował na Tik Toku krótkie nagranie w którym zapłakany poinformował o śmierci "Daddy’ego". - To był najgorszy telefon, jaki mogłem otrzymać w życiu - wspomina w rozmowie z Netkowskim. - Kiedy Maciej jechał drugi raz do szpitala i wiedziałem, że go już więcej nie zobaczę. Nie miałem żadnej szansy pożegnać się z Maciejem. Ostatni raz rozmawiałem z nim dzień przed jego śmiercią. W momencie, kiedy jechał do szpitala, powiedziałem mu, że boję się, że go więcej nie zobaczę.