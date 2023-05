Pochwaliła się mamą. Pięćdziesięciolatka olśniewa urodą

Joanna Opozda kilka tygodni po urodzeniu dziecka musiała wrócić do pracy. "Bardzo bym chciała spędzać z synkiem cały swój czas. Niestety, jest to niemożliwe. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego powrotu do formy i pracy. Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę" – mówiła rok temu w wywiadzie udzielonym dla "Party".