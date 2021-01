"Początek" Karoliny Głogowskiej. Wiemy już, jak zakończyła się ta opowieść

Zakończenie

– Ma pan coś do pisania? Podam numer mojej polisy. No chyba, że woli pan zniżkę na wybielanie zębów.

– Zawiozłem go do mamy, żebyśmy mogli pogadać.

Od kilku miesięcy nasze małżeństwo przechodziło przedłużający się kryzys, o którym żadne z nas nie bardzo chciało rozmawiać wprost. Ja byłam zajęta pracą i ciągle odkładałam konfrontację na później. Jakub sprzedał jakiś czas temu stolarnię i nie do końca wiedział, co zrobić ze swoim życiem zawodowym. Wpadał przez to w stany depresyjne, wieczorami milczał albo zamykał się w sypialni z laptopem. Pomyślałam, że ta kolacja to dobry moment na poruszenie kwestii terapii małżeńskiej.