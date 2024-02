Podsumowała Polaków. "Nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy"

Nie lubimy, gdy komuś się powodzi?

Szelągowska przywołała też własny przykład. Wspomniała, że kiedy rok temu schudła osiem kilo, otrzymała telefon od osoby, która zapytała "co ze sobą zrobiła, i czy wie, że ludzie przestaną ją lubić i się z nią identyfikować. "Na szczęście problem sam się rozwiązał, kiedy tylko przestałam ćwiczyć, za to zaczęłam żreć, co popadnie" - skwitowała.