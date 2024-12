Pogodynka zadebiutowała w "Pytaniu na Śniadanie". Było o niej głośno

Krystyna Sokołowska, Miss Polonia 2022, dołączyła do grona prowadzących "Pytania na Śniadanie". To czwarta prezenterka z tytułem miss w historii tego programu. W przeszłości została skrytykowana przez... Krystynę Pawłowicz.

25-letnia Sokołowska pochodzi z Białegostoku i może poszczycić się imponującym dorobkiem. Studiowała jednocześnie na dwóch uczelniach – Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Wygrana w Miss Polonia 2022 dała jej rozgłos i zapewniła miejsce w historii, a także szansę na dalszy rozwój kariery.

Kąśliwy komentarz Pawłowicz

Triumf Sokołowskiej w konkursie Miss Polonia nie obył się bez kontrowersji. Po finale sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz opublikowała kąśliwy komentarz na temat wyglądu zwyciężczyni: "Trochę chyba za długie zęby… Nawet ładne, ale za długie…". Wypowiedź wywołała lawinę krytyki w internecie. Internauci uznali słowa Pawłowicz za niepotrzebne i nieodpowiednie.

Początkowo Sokołowska nie odnosiła się do komentarza. Dopiero w rozmowie z Beatą Tadlą w programie "Onet Rano" zdecydowała się odpowiedzieć. Jej reakcja była wyważona:

"Szanuję każde zdanie i każdą decyzję. Zdaję sobie sprawę, że nie podobam się każdemu i nie powinnam, bo każdy ma własny gust i ma do tego prawo" – powiedziała.

Jednocześnie zaznaczyła, że takie komentarze nie służą nikomu: "To nie wnosi nic dobrego do naszego życia. Naprawdę, trzeba się zastanowić trzy razy, czy to jest nam potrzebne. Czy to pomoże nam albo tej drugiej osobie? Czy może zrujnować komuś życie".

Debiut w "Pytaniu na śniadanie"

Sokołowska dołącza do ekipy "Pytania na Śniadanie" jako pogodynka i współprowadząca. W historii programu jest czwartą miss pełniącą tę funkcję

Zdaniem Alicji Resich, dawnej prowadzącej i szefowej "Pytania na Śniadanie", a dziś autorki programu "W bliskim planie" w Polsat Cafe, uroda może jej pomóc.

- Uważam, że "uroda śniadaniowa" powinna być miła dla oka widzów, którzy rano chcą mieć do czynienia ze światem estetycznym, co niekoniecznie można zastosować do "urody newsowej". Tutaj akurat nie zaszkodzi, jak prezenterki są ładne, o łagodnych rysach twarzy. Decydujący jest jednak przede wszystkim profesjonalizm, na który składa się tempo mówienia, refleks czy solidny, dziennikarski warsztat. W newsach nadmiar urody rozprasza – komentuje w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów.

