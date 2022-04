Pojechała do Mariupola, by ratować rodziców. "Czułam, że się rozpadam"

Kobieta wybrała się do Mariupola z Zaporoża. Jak wyznała, wjeżdżając do miasta, gdzie praktycznie wszystko jest już zbombardowane, nie wiedziała, czy jej rodzice jeszcze żyją. Ze względu na godzinę policyjną, noc spędziła w jednej ze szkół, przekształconych w obóz dla uchodźców. Ludzie, którzy tam przebywają mają zostać wywiezieni do Rosji.