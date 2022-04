Relacja Mateusza Lachowskiego z Charkowa daje nadzieję. Trafił na koncert w metrze

"Nasi drodzy Charkowianie, wszystko będzie dobrze, mówię wam! Nasi chłopcy walczą i atakują! Jeszcze trochę i wygramy. Wiem to na pewno. Życzę wam zdrowia i sił mimo cierpienia. To już 16. koncert. Gramy na różnych stacjach. Ale już nie chcemy jeździć po metrze. Chcemy abyście mieszkali w swoich mieszkaniach i domach. I przyjeżdżali tym metrem do nas do teatru. Zgoda? Tak! Po wygranej czekamy na was wszystkich u nas. Wszystko będzie dobrze Ukraino! Ostatnia piosenka, dla was!".