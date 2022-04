"Przekażcie te słowa mojej mamie". Wpis ukraińskiego medyka porusza

"Bądź silny"

Ponad 30 tys. osób - to właśnie tyle w ciągu zaledwie jednego dnia polubiło post ukraińskiego medyka. Internauci piszą w komentarzach, że dziękują mu za jego niezwykłą wytrwałość i są pełni podziwu za to, co robi. Proszą go, aby pozostał silny.