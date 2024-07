Pojechała z mężem na urlop. "Wisiał cały czas na telefonie"

Niestety nawet podczas dłuższego urlopu, mąż Joli ma problem z tym, aby nie zaglądać w służbowe wiadomości. Co więcej, na ostatnie wakacje zgodził się po trzech latach pracy bez dłuższych przerw. I tylko dlatego, że został postawiony przed faktem dokonanym.

- Nie posiadamy żadnych kredytów, mamy oszczędności. Ja również pracuję. Mąż nie ma przymusu pracy ponad miarę, aby przeżyć od pierwszego do pierwszego. Mimo to poświęca na obowiązki zawodowe zbyt dużo czasu - dodaje Jola.

Przyszli z dziećmi do aquaparku. "Mężczyzna wpadł w szał"

Przyszli z dziećmi do aquaparku. "Mężczyzna wpadł w szał"

Anna podkreśla, że jeszcze kilka lat temu nie mogli z mężem pozwolić sobie na wspólne wakacje. Ukochany rozkręcał biznes i musiał być cały czas na miejscu. Wówczas na dni wolne 34-latka jeździła z córką do swoich rodziców na wieś. Rok temu zdecydowała się postawić na swoim.

Jak tłumaczy, sama również pracuje. Utrzymanie rodziny nie jest więc wyłącznie na głowie męża. Mężczyzna obiecał, że "w tym roku będzie inaczej". Pod koniec czerwca wybrali się do Włoch.

Co gorsza, obecnie jej mąż nawet w trakcie wieczorów i weekendów nie znajduje czasu dla bliskich. - Nawet na romantycznej kolacji nie poświęcił mi ciągiem pięciu minut - żali się Anna.

Dlaczego ludzie stają się pracoholikami? - Jedni szukają poczucia kontroli i sprawczości; poświęcenie dla pracy daje im poczucie działania, sensu, posiadania wpływu. To często osoby szukające uznania, akceptacji, pochwały. Inni traktują pracę jak ucieczkę - od problemów rodzinnych, własnych emocji, choroby dziecka - wymienia psycholożka Luiza Stańczyk.

Psycholożka podkreśla, że gdy zauważymy, że ktoś bliski zaczyna niezdrowo angażować się w swoje zawodowe obowiązki, warto wyrazić troskę i okazać wsparcie. - Być może do sytuacji przyczynia się jakiś problem, który można wspólnie rozwiązać. Nierzadko praca jest po prostu najbardziej dostępną formą ucieczki - ostrzega.

Bywa, że pracoholizm staje się przyczyną poważnych zaburzeń i problemów zdrowotnych. Osoby zbyt zaabsorbowane obowiązkami zawodowymi mogą doprowadzić się też do wypalenia zawodowego.

Skutków zachwianej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą jest jednak więcej. Pracoholizm uderza w życie prywatne i może doprowadzić do pogorszenia relacji z bliskimi, a nawet do całkowitej utraty więzi rodzinnych i przyjaciół.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!