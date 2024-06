Pokazał zdjęcie żony. Świętują 8. rocznicę ślubu

W grudniu Adam Bodnar, wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich, objął funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Co wiemy o jego życiu prywatnym?

Karolina Bodnar jest adwokatką. Jak przyznał niegdyś w rozmowie z "Vivą!", na drodze do trwałego małżeństwa stanęła intensywna praca, którą na co dzień wykonywał.

"Moja była żona na pewno ucieszyłaby się, gdybym wziął całą winę na siebie. Ale mi się wydaje, że jak się związek rozpada, to zawsze jest wina obu stron".

Adam Bodnar ponownie wziął ślub. Jego wybranką została Magdalena . Minister sprawiedliwości chętnie pokazuje się na salonach z małżonką. Pobrali się w 2016 roku, a krótko po ślubie na świat przyszło wspólne dziecko pary. Przyznaje, że rozwód, którego doświadczył, sprawił, że przykłada teraz do relacji dużo więcej uwagi.

"Na pewno jestem teraz uważniejszy. Bo jak już mówiłem, wcześniej życie prywatne nie zawsze mi się układało" - wyznał. Polityk jest jej wdzięczny za to, że wspiera go w najtrudniejszych momentach.

"Gdy się poznaliśmy, Magda wiedziała, że jestem aktywny w życiu publicznym. Na szczęście przetrwała ze mną wszystkie trudne chwile . Dała mi miłość, poczucie stabilności, bezpieczeństwa i przestrzeń, żebym mógł normalnie funkcjonować. Ale ja wiem, że to nie jest przestrzeń bezwarunkowa" - mówił w wywiadzie dla "Vivy".

"8 lat razem, dziękuję za każdy z 2920 dni. My decydujemy tylko o tym jak wykorzystać czas, który nam dano" - napisał.

