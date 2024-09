"Sytuacja dzisiaj w Lidlu". Pokazała zdjęcia jajek niespodzianek

Kinder Joy to jeden z popularnych słodyczy. W opakowaniu znajdują się figurki przestawiające popularne postacie, m.in. z "Harrego Pottera". Użytkowniczka Threads pokazała, co robią klienci, aby je zdobyć.

Część internautów nie widziała problemu. Ich zdaniem zgniecione opakowanie nie sprawia, że produkt nie nadaje się do spożycia.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!