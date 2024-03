Pokazała genialny look na wiosnę. Dzwony odegrały główną rolę

Czy to odpowiedni moment, by zacytować Organka i powiedzieć "wiosna wybuchła mi prosto w twarz"? Jak najbardziej. Wyższe temperatury już są odczuwalne, a w najbliższych dniach będzie tylko lepiej. To ostatni moment, by puchowe kurtki schować głęboko do szafy, kozaki oraz botki odłożyć na wyższe półki i odświeżyć wiosenne elementy garderoby.