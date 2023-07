Pokazała Lwów po ataku. Straty są ogromne

W nocy z 5 na 6 lipca we Lwowie doszło do rosyjskiego ataku rakietowego. Ukraiński Kanał24 poinformował, że rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Wiadomo, że trzy osoby nie żyją, a co najmniej osiem jest rannych. Do sytuacji odniosła się Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy. Na swoim profilu na Twitterze pokazała, jak wygląda Lwów po ataku.