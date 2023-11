Pokazała paczki dla pracowników Biedronki. "Czas zmienić pracę"

Prezenty dla pociech pracowników Biedronki zostały dostosowane do ich wieku. Dzieci do 2. roku życia mają dostać w prezencie stół z klockami, samochód sorter kształtów, książeczkę, układankę magnetyczną oraz grę memo. Nieco starsze, od 3 do 6. roku życia - interaktywny długopis, grę planszową, ciastolinę, zestaw klocków, a także zdrapywanki.