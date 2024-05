Pokazała rachunek z tajskiego szpitala. Tyle zapłaciła za leczenie

Rodzina Clarków długo mieszkała w podkarpackim Horyńcu, jednak na początku marca trzynastoosobowa rodzina przeprowadziła się do Tajlandii. Dominika Clarke regularnie publikuje treści w mediach społecznościowych zwłaszcza na TikToku oraz Instagramie. Ostatnio kobieta poinformowała fanów, że wraz z mężem uległa wypadkowi.

Mama gromadki dzieci zapewniła zmartwionych fanów, że mają zapewnioną opiekę zdrowotną i wsparcie personelu medycznego. Na nagraniu opublikowanym ostatnio na Instagramie widać było zalane tajskie ulice. Po całym zajściu Dominika i Vincent zdecydowali się opublikować szczegółowe wyjaśnienia, w którym zdradzili, co dokładnie się stało. Podziękowali też fanom za liczne słowa wsparcia.

Motocykl Vincenta uderzył w pojazd Dominiki, przez co jednoślad kobiety wybił się w jej kolano. Ojciec jedenastki dzieci upadł i zdarł sobie skórę na nagach, poleciała krew. Szybko do poszkodowanych podbiegła grupka Francuzów oraz kilku Tajów, którzy udzielili pierwszej pomocy Vincentowi.

