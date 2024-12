Pokazała się w błyskotkach. Wymarzona kreacja na okres świąteczny

Na górę wrzuciła klasyczny czarny sweterek, który doskonale pasował do zwracającego uwagę dołu . Stylizacja tworzyła spójną całość. Aktorka doskonale wie, że przy tak strojnej spódnicy, góra musiała być bardziej stonowana, żeby nie przesadzić. Kreację uzupełniły skórzane kozaki i delikatna biżuteria.

Nie od dziś wiadomo, że cekiny to najmodniejszy detal w zimowych miesiącach, szczególnie w czasie świąt i w Sylwestra. W sklepach można znaleźć całą gamę ubrań ozdobionych tymi lśniącymi elementami – od sukienek po dodatki. Cekiny doskonale sprawdzają się zarówno podczas eleganckich wyjść, jak i casualowych spotkań ze znajomymi.

Warto jednak pamiętać, że kluczem do sukcesu jest umiar. Jak je nosić? Możesz zacząć od subtelnego akcentu np. cekinowej bluzki zestawionej z klasycznymi dżinsami. Zróżnicowanie sprawi, że całość będzie wyglądać elegancko , a jednocześnie swobodnie. Kobiety zainspirowane stylizacją Marty Nieradkiewicz mogą nosić spódnicę lub spodnie z cekinami zestawione z jednolitym swetrem lub gładką koszulą – taki kontrast nadaje świeżości i elegancji.

Nie bój się eksperymentować z dodatkami. Błyszcząca torebka czy buty mogą wprowadzić nutkę szaleństwa do nawet najbardziej casualowego outfitu.

