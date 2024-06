Pokazała się w plażowym komplecie. Góra od bikini i prześwitująca spódnica

Izabela Macudzińska to celebrytka, która zyskała popularność za sprawą programu "Królowe życia" . Aktualnie występuje w innym reality show stacji TTV pt. "Diabelnie boskie". Prowadzi swoją markę odzieżową i prężnie działa na Instagramie , gdzie zebrała niemalże 600 tys. obserwujących.

Na swoim profilu publikuje głównie zdjęcia stylizacji, którym nie przyklasnęłyby minimalistki. Macudzińska wyznaje bowiem zasadę "im więcej tym lepiej" . Gustuje w cekinach i falbankach. I choć jej codzienne stroje nie każdemu przypadną do gustu, to jej plażowe looki naprawdę zasługują na uwagę.

Drugim elementem uzupełniającym komplet była spódnica maxi o kroju syrenki, która została wykonana z półtransparentnego materiału – ten ukazał zabudowane "pantsy". Celebrytka nie mogła oprzeć się modzie na prześwity. Cały look został uzupełniony płaskimi klapeczkami oraz torebką prestiżowej marki Jacquemus.

