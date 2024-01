Pokazała się z ciążowym brzuchem. Nie chce mieć dzieci

Świadomy wybór

To nie pierwszy raz, gdy Doda szczerze mówi o tym, że nie chce mieć dzieci. Wielokrotnie była o nie pytana podczas licznych wywiadów. - Dzieci powinny być chciane, kochane, wyczekane. To nie jest eksperyment, jak "12 kroków do miłości", by sprawdzić: "A może urodzę i jednak będzie chciane?". Nie, nie chcę się zastanawiać nad tym - mówiła w rozmowie z Karolem Paciorkiem.