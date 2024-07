Odsłoniła brzuch. Fani zwrócili uwagę na niepokojący szczegół

Marcelina Zawadzka zdobyła popularność w 2011 roku, gdy otrzymała tytuł Miss Polonia. Od kilku lat jest wziętą prezenterką, najpierw współpracowała z Telewizją Polską, a następnie dołączyła do ekipy Polsatu. Na swoim koncie ma też epizody w serialach oraz udział w pokazach mody.

W kolejnej relacji Zawadzka postanowiła uspokoić fanów i przekazała, że to fizjoterapeutka poleciła jej i założyła na brzuch plastry stosowane do kinesiotapingu, by zmniejszyć odczuwany przez prezenterkę w ostatnim czasie ból.