Pokój dziecka pozostał pusty. Po latach wyznała, co się stało

Zdzisława Sośnicka przyszła na świat 29 sierpnia 1945 r. To jedna z największy gwiazd lat 70. i 80. w naszym kraju. Co więcej, świetnie radziła sobie także w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrała wiele koncertów. Można powiedzieć, że świat stał przed nią otworem, a ona w pełni wykorzystała szansę, którą dał jej los. Nigdy nie doświadczyła jednak macierzyństwa, co było jej największym marzeniem.