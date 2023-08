Polacy na all inclusive. "Złe łóżko, brak TVP, brzydki pan w recepcji"

Bywają roszczeniowi, niekiedy przesadzają z alkoholem, a na wycieczkach objazdowych gubią dzieci. Narzekają, że "nie ma tu nic polskiego do jedzenia", a rezydentom turystycznym i pilotom wycieczek zarzucają, że "są tu za ich pieniądze". Brzmi absurdalnie? Cóż, turyści z Polski, będąc na all inclusive, potrafią zaskoczyć i mieć dość niecodzienne wymagania. Z humorem i dystansem opowiadają o nich Weronika (nazwisko do wiadomości redakcji - przypis red.), rezydentka turystyczna, i Seweryn Biela, rezydent i certyfikowany pilot wycieczek.