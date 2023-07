"Tego nie dało się wytrzymać". Oto co ludzie wyprawiają na plażach

- Nie ukrywam, że to widoki, o których wolałabym zapomnieć. Poza tym moim zdaniem takie zachowanie to brak szacunku do innych osób. Są plaże w Polsce, które są przeznaczone dla nudystów i można się tam rozbierać do woli. Dlaczego więc niektórzy robią to na plażach, które są ogólnodostępne? - pyta w rozmowie z WP Kobieta.