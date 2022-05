Polacy nagminnie unikają płacenia alimentów. Adwokatka radzi, co robić

- Można powiedzieć, że przez sześć lat życia mojej córki nie wychodziłam z sądu. A wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. I przez te sześć lat córka nie dostała od ojca ani złotówki. Powiedział mi kiedyś, że to nie jest jego problem. Natomiast dziecko wymaga licznych terapii, które wiążą się z ogromnymi kosztami. A ponieważ utrzymuję się tylko ze świadczeń, jest nam bardzo ciężko. Po dwóch latach walki w sądzie, w wieku 38 lat, miałam zawał. To pokazuje, z jakimi kosztami to się wiąże - opowiada Monika.