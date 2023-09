Polej wieprzowinę podczas smażenia. Będzie miękka jak nigdy

Istotny jest tu też wybór piwa. Ciemne piwo jest bardzo słodkie i intensywne w smaku, co przełoży się na smak mięsa. Nie każdemu przypadnie on do gustu. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie lekkiego, jasnego piwa, tzw. lagera. Lager nie wpłynie tak bardzo na smak mięsa, a jedynie je zmiękczy. Warto wspomnieć o kwestii alkoholu zawartego w piwie. Co prawda, w piwie jest go stosunkowo niewiele, jednak żeby mieć pewność, że wyparował z dania, powinno dusić się je co najmniej 30 minut w wysokiej temperaturze. W tym przypadku bezpieczniejszą opcją jest wykorzystanie piwa bezalkoholowego.