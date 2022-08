Polka mówi o sytuacji w Kosowie. "Nikt nie ucieka przerażony do schronu "

Omawia się go głównie na wyższych politycznie szczeblach oraz w mediach. Codzienność Kosowian nie została zachwiana. Oczywiście toczą się dyskusje dotyczące tego, co dzieje się na granicy. Nie przesłaniają one jednak obowiązków i życia rodzinnego. Nikt nie ucieka przerażony do schronu na wieść o napięciach pomiędzy władzami Kosowa i Serbii. Zupełnie inaczej przedstawiane jest to w zachodnich mediach. To wynik propagandy i wymuszenia na ludziach określonego sposobu, w jaki myśli się o Kosowie. Nie pierwszy i nie ostatni raz mają tam miejsce takie wydarzenie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego akurat teraz informacje o przygranicznych sporach przedostały się do zagranicznych mediów.