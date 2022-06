Polka o życiu w Turcji: Nowe ubrania i podróże stały się marzeniami

- W 2018 roku cena kartonu mleka wynosiła ok. 3 lir (0,78 gr). Teraz wynosi 16 lir (4,17 zł). Kostka masła to prawie 30 lir (7,80 zł). Cena za 30 jajek - 40 lir (10,40 zł). Kilogram mąki to cena 20 lir (5 zł). Litr oleju słonecznikowego to cena 40 lir, a to wszystko to tylko podstawowe produkty, które znajdują się zazwyczaj w każdym domu - tłumaczy Alicja.