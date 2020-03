Polka stoi na czele zespołu opracowującego szczepionkę przeciwko koronawirusowi

Koronawirus sieje panikę na całym świecie. Wirus, na którego nie ma jeszcze lekarstwa, rozprzestrzenia się błyskawicznie, a zespoły naukowców pracują już nad wynalezieniem szczepionki. Na czele jednego z nich stoi Polka.

Działania zespołu skupiają się bowiem na neutralizacji jednego z białek wirusa, które odpowiada za kontakt z receptorami w komórkach ludzkich i za fuzję wirusa z komórką ludzką. — Chodzi o to, by dostarczyć naszym komórkom informację potrzebną do budowy tego właśnie białka. Następnie nasze komórki prezentują nowo wyprodukowane białko układowi immunologicznemu, który rozpoznaje je jako „obce” i zaczyna sam wytwarzać przeciwciała. Wówczas, gdy to białko faktycznie pojawi się w naszym ciele, podczas realnej infekcji układ immunologiczny szybko je rozpozna i wzmoży produkcję przeciwciał, które „osiądą” na powierzchni wirusa i zablokują jego wejście do komórek — wyjaśnia dr Fotin-Mleczek w rozmowie z Business Insider.