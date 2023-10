Polki lubią seks, ale są zmęczone

Masturbacja – zdrada, grzech czy samoukochanie?

Do masturbacji przyznaje się 58 proc. kobiet, niby większość, ale jednak wciąż zaskakująco mało. Z badania wynika, że częściej masturbują się młode kobiety i to bez względu na to, czy są w związku czy nie. Głównym powodem samomiłości jest chęć poczucia przyjemności, ale kobiety przyznają też, że podczas masturbacji łatwiej im osiągnąć orgazm (21 proc.) i że seks z partnerem im nie wystarcza (8 proc.). Większość kobiet, które się nie masturbują, deklaruje, że nie czuje takiej potrzeby, po prostu o tym nie myśli (78 proc.), a 17 proc., że wystarcza im seks z partnerem. Zadziwiać może fakt, że choć mówimy o niewielkiej liczbie kobiet, to jednak część pań uważa, że masturbacja to grzech (6 proc.) oraz (o zgrozo!), że to niezdrowe (2 proc.). Tymczasem niezdrowe okazują się inne fakty…